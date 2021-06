Schülerin aus Itzehoe : Blinde Julina Seekopp beginnt Verwaltungs-Ausbildung in Elmshorn

Mit einer Assistenzkraft und Online-Nachhilfe hat die 16-Jährige ihren Schulabschluss geschafft.

Itzehoe | Was für eine Leistung: Julina Seekopp ist blind. Trotzdem hat die 16-Jährige jetzt ganz normal ihren Abschluss an der Wolfgang-Borchert-Schule gemacht. In Kürze beginnt sie in Elmshorn eine Ausbildung bei der Pinneberger Kreisverwaltung. Schleichende Erblindung Die junge Itzehoerin war nicht von Geburt an blind. „Ich habe Glaukom“, erklärt sie. ...

