Blauer Elefant in Itzehoe : Vorschule mit Eltern-Kind-Angeboten für Kinder aus der Ukraine

In der neuen Vorschule im Kinderhäuschen Blauer Elefant in Itzehoe lernen ukrainische Kinder und Erwachsene spielerisch Deutsch. Daneben werden sie traumapädagogisch und sozial betreut.

Itzehoe | Valeriia Piatkina (25) wohnte vor kurzem noch in Kiew. Mit ihrem erst vier Jahre alten Sohn Mustafa flüchtete sie vor dem Krieg, erreichte am 5. März die polnische Grenze und traf kürzlich im Kreis Steinburg ein. Dank Susanne Pagel aus Neuenbrook fand sie eine Bleibe. Die Bürgermeisterin konnte in leerstehenden Ferienhäusern fünf Erwachsene und vier K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.