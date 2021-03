Zeugen gesucht : Binnenhafen: Stein auf Auto geworfen

In Höhe der Gaststätte „Zur Alten Oper“ haben Unbekannte einen Stein auf ein Auto geworfen.

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Ereignet hat sich diese am Mittwoch (10. März) zwischen 10 und 12 Uhr am Glückstädter Binnenhafen in Höhe der Gaststätte „Zur Alten Oper“. Dort warfen Unbekannte einen Stein auf die Motorhaube eines geparkten VW. Den durch Lackkratzer entstandenen Schaden gaben die Beamten mit rund 350 Euro an. Hinwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.