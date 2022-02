Malerin zu Gast bei Hautarzt : Rainer Sempell präsentiert in seiner Itzehoer Praxis Bilder von Verena Bah

Die Künstlerin bezeichnet ihre Werke als „realistische Fantasien“.

Itzehoe | Einen „Tanz der Farben und Fantasien“ bietet Rainer Sempell jetzt in seiner Hautarztpraxis in der Feldschmiede 38. Die Ausstellung mit Bildern von Verena Bah ist die 33. in seiner Reihe „Galerie in der Praxis“. Die in Acryl, Öl oder Aquarell gefertigten Werke sowie Bleistiftzeichnungen bezeichnet die 46-jährige Künstlerin als Möglichkeit, Offensich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.