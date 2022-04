Volsemenhusen : Biker bei Motorradunfall in Dithmarschen schwer verletzt

Der Mann wurde in Begleitung eines Notarztes schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht von Drogenkonsum beim Biker aus.

Volsemenhusen | Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Ostermontag bei Volsemenhusen im Kreis Dithmarschen ereignet. Ein 40- Jähriger Biker aus Marne befuhr den Kannemoor gegen 11.45 Uhr in Richtung Barlt, als der Mann offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und im Straßengraben landete. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.