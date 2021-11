Amtszeit endet : Bewerber für Kinder- und Jugendparlament in Kellinghusen gesucht

Die Wahl findet am 19. November statt, und jeder im Alter von zwölf bis 18 Jahren kann mitmachen. Am 17. November gibt es dazu zwei Info-Veranstaltungen.

Kellinghusen | Die Amtszeit des aktuellen Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) neigt sich dem Ende zu. Neue Kandidaten für die Wahl am Freitag, 19. November, werden gesucht. Beteiligen können sich Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren mit Wohnsitz in Kellinghusen. Ansprechpartner in zahlreichen Belangen Das KiJuPa ist in unterschiedlichen Be...

