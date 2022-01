Glückstadt : Betrunkener will in Rhin urinieren und stürzt hinein – Ersthelfer retten ihn

Zwei Passanten bekamen den Sachverhalt mit und zogen ihn aus dem Wasser. Der Mann wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum Itzehoe gefahren.

Glückstadt | Am Rande des Kundenparkplatzes des Edeka-Marktes in der Christian-IV.-Straße ist Montagvormittag (10. Januar) kurz vor 11 Uhr ein 58-jähriger Glückstädter in den Rhin gestürzt. Nach Polizeiangaben war der Mann stark betrunken. Betrunken in den Rhin gestürzt: Das war passiert Der Vorfall passierte, als der Mann in den Rhin urinieren wollte. Zwei ...

