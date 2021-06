Schild in Itzehoe umgefahren : Betrunkener verursacht Unfall vor den Augen der Polizei

Der Fahrer kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Schild.

Itzehoe | Da hatte die Polizei leichtes Spiel. In der Nacht zu Donnerstag erlebte eine Streifenwagenbesatzung einen Verkehrsunfall live mit. Gegen 3.20 Uhr waren Beamte auf der Schumacherallee in Richtung Adenauerallee unterwegs. An der Kreuzung beobachteten sie, wie ein entgegen kommender Toyota beim Abbiegen eine Verkehrsinsel samt Schild überfuhr. Polizei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.