1,43 Promille : Betrunkener fährt in Wulfsmoor Schilder um und landet im Graben

Nach dem Unfall entfernte sich der Audi-Fahrer einfach, doch zu Hause wurde er angetroffen. Ein anderer Autofahrer musste ihm zuvor ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Wulfsmoor | Am Mittwochabend (26. Mai) ist ein Mann mit seinem Auto in Wulfsmoor von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Schildern und einem Baum kollidiert. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort – wie sich später herausstellte, war er nicht nüchtern. Flucht in Richtung Bokel/Osterhorn Gegen 21.50 Uhr war der Beschuldigte auf dem Knöller Damm aus Ri...

