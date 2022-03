Dägeling im Kreis Steinburg : Betrunkener Treckerfahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Der junge Mann hatte zwei Fahrgäste auf seinem Trecker. Laut Polizei war er während der Fahrt alkoholisiert.

Dägeling | In Dägeling (Kreis Steinburg) ist am Montagmorgen ein 22-Jähriger auf seinem Traktor vor der Polizei geflohen. Die Beamten hatten gegen 4.45 Uhr versucht, den Fahrer zwischen Neuenbrook und Dägeling anzuhalten, weil sein Rücklicht fehlte. Daraufhin kreuzte der Mann, ohne dabei die Geschwindigkeit zu drosseln, zwei Felder, so die Polizei. Lesen Sie ...

