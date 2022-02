Wilde Minuten in Itzehoe : Chaosfahrt auf der Felge: Betrunkener Kurierfahrer verursacht drei Unfälle

In der Oelixdorfer Straße beschädigt der 27-Jährige zwei Autos, in der Hindenburgstraße endet seine Flucht an einer Hauswand.

Itzehoe | Offenbar wollte er zum Bäcker. Doch die kurze Fahrt aus Oelixdorf (Kreis Steinburg) geriet außer Kontrolle: Insgesamt drei Unfälle hat ein 27-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Sonnabendmorgen (26. Februar) in Itzehoe verursacht. Um 10.35 Uhr geht es auf der Oelixdorfer Straße los. Das Kurierauto der Sprinter-Klasse fährt mit hoh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.