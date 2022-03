Unfall : Betrunkener Autofahrer kracht in Hauswand in Mühlenbarbek

Als der Mann in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor, rauschte er durch eine Hecke und auf ein Privatgrundstück.

Mühlenbarbek | Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend (18. März) in Mühlenbarbek im Kreis Steinburg verunfallt. Der Mann war mit seinem VW Golf gegen 20.45 Uhr auf der B206 aus Richtung Hohenlockstedt unterwegs gewesen, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und durch eine Hecke über ein Privatgrundstück fuhr. ...

