Polizeieinsatz in Lägerdorf : Betrunkener am Steuer leistet auch noch Widerstand

Der 39-jährige Fahrer hatte mehr als zwei Promille Atemalkohol.

Lägerdorf | Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei am späten Sonnabendabend (7. August) einen BMW-Kombi, der in Schlangenlinien auf der A23 in Richtung Süden unterwegs war, gemeldet. Eine Polizeistreife stellte den Wagen mit einem 39-Jährigen am Steuer in Lägerdorf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkohol. Ein Test ergab einen Wert „jen...

