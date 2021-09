Unfall in Itzehoe : Betrunkene Radlerin (16) kollidiert mit Fußgänger

Sie verletzt sich beim Sturz an der Alten Landstraße leicht. Der Passant wird von der Polizei gesucht.

Avatar_shz von sh:z

27. September 2021, 11:59 Uhr

Itzehoe | Bei einer Kollision mit einem Fußgänger hat sich eine E-Bike-Fahrerin in der Nacht zu Sonnabend (25. September) leicht verletzt. Wegen ihres Alkoholpegels bekommt sie nun Ärger, der Fußgänger wird gesucht.

Nach wenigen Worten setzte der Fußgänger seinen Weg fort, ohne dass die Beteiligten die Personalien austauschten. Merle Neufeld, Polizei Itzehoe

Um 4.10 Uhr fuhr eine 16-Jährige auf dem Geh- und Radweg an der Alten Landstraße in Richtung Juliengardeweg. Sie klingelte und wollte einen Passanten überholen. Es kam zu einer Berührung, die Itzehoerin stürzte und verletzte sich leicht. „Nach wenigen Worten setzte der Fußgänger seinen Weg fort, ohne dass die Beteiligten die Personalien austauschten“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Verräterischer Atem

Polizisten stellten bei der Verunglückten Atemalkoholgeruch fest, ein Atemtest ergab 1,70 Promille. Daraufhin kam die Jugendliche mit dem Rettungswagen zur Blutprobe ins Klinikum. Auf sie wartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Eine Fahndung nach dem Fußgänger verlief erfolglos.

Hinweise unter 04821/6020.