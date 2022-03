Kulturmärz Glückstadt : Besuchergruppe Abschiebehaft lädt zum Gespräch ins Kunsthaus ein

Besuchergruppe Abschiebehaft hat im Kulturmärz zum Gespräch ins Palais für aktuelle Kunst eingeladen.

Glückstadt | „Wohnkultur in Glückstadt“ – so lautete der Titel der Veranstaltung im Kulturmärz, in der vor allem das Konzept „Wohnen minus Freiheit“ für die Abschiebehafteinrichtung thematisiert werden sollte. Ausgangspunkt für den lebhaften Gesprächsabend bot die NDR Dokumentation „Glückstadt und die Abschiebehaft“ von 2021. Neben Interviewpartnern aus der Dokume...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.