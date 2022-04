Eröffnungstermin noch offen : Bestätigt: Rossmann zieht in Itzehoe in die Feldschmiede

Drogeriemarkt vergrößert sich mit neuem Standort. Was aus der aktuellen Filiale wird, steht nicht fest – aber der Hauseigentümer ist zuversichtlich.

Itzehoe | Bis Mai 2009 war an dieser Stelle ein Kloppenburg-Markt. Bald wird es in dem Geschäft in der Feldschmiede wieder Drogerieartikel geben: Rossmann zieht aus der Kirchenstraße um. Das hat das Unternehmen bestätigt. Bei der ersten Anfrage von shz.de vor gut drei Wochen hatte sich ein Firmensprecher noch bedeckt gehalten. Jetzt heißt es: „Mit dem Umzug ...

