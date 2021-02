Agentur für Arbeit : Telefonischer Sprechtag für Steinburger Schüler

Erstmals bietet die Agentur für Arbeit für Schüler von weiterführenden Schulen einen telefonischen Sprechtag an.

Itzehoe | Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heide bietet Donnerstag, 11. Februar, 8 bis 20 Uhr einen telefonischen Sprechtag für Schüler aus Steinburg und Dithmarschen an. Dieses erstmalig stattfindende Angebot richtet sich an Jugendliche sowie an alle El...

