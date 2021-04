90. Geburtstag in Wewelsfleth : Zum Jubeltag erwartet Berta Schwarzkopf Besuch

Jeder Gast muss sich seinen Kuchen selbst mitbringen – und gefeiert wird einzeln und mit Abstand.

Wewelsfleth | Berta Schwarzkopf wurde am 14. April 1931 als erstes von fünf Kindern geboren und wuchs mit ihren vier Brüdern auf dem elterlichen Reimers-Hof in Wewelsfleth-Großwisch auf. Sie besuchte die Schule in der Störgemeinde und half auf dem Hof mit. „Ich habe dann die Landwirtschaftsschule in Itzehoe besucht“, erzählt die rüstige Seniorin. Bauernhof im...

