Unfall in Bekmünde : 22-Jähriger verliert unter Alkoholeinfluss Kontrolle über Fahrzeug

Vor Ort pustete der Unfallfahrer 0,91 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutprobenentnahme.

Bekmünde | In der Nacht zu Dienstag (22. Februar) ist ein junger Mann in Bekmünde mit einem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 22-Jährige war gegen 3.50 Uhr mit einem Hyundai auf der Straße Am Deich aus Richtung Stördorf kommend in Richtung der Landesstraße 135 unterwegs. In einer Rechtskurve in Höhe der Hausnummer 30 geriet der Mann nach links von der ...

