40-Jähriger leicht verletzt : Glückstadt: Er wollte nur schlichten – und wurde niedergeschlagen

Eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnte der Verletzte ab.

Glückstadt | Vor einer Gaststätte in der Großen Kremper Straße sind in der Nacht zu Sonnabend (4. Dezember) zwei Männer in Streit geraten. Diesen wollte ein 40-jähriger Glückstädter nach Polizeiangaben schlichten und wurde daraufhin von dem 26-jährigen Aggressor niedergeschlagen. Dabei erlitt der 40-Jährige leichtere Verletzungen, lehnte aber gegenüber Rettungs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.