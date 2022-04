Bankfiliale in Horst : Einbrecher löst Alarm aus und flüchtet ohne Beute

Gegen 2.15 Uhr drang der Täter am Mittwoch gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude im Heisterender Weg ein.

Horst | Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen (6. April) in eine Bankfiliale in Horst eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude im Heisterender Weg ein. Er löste dabei einen Einbruchalarm aus. Mehrere Streifen machten sich daraufhin auf den Weg nach Horst. Als die Beamten nur wenige Minuten später am Tatort ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.