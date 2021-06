Beidenfleth : Garagen-Flohmarkt im ganzen Dorf

Die Wählergemeinschaft organisiert die Veranstaltung, zu der sich die Beidenflether ab sofort anmelden können.

Beidenfleth | Zum dritten Mal wird am Sonntag, 29. August, in Beidenfleth ein großer Garagenflohmarkt im ganzen Dorf veranstaltet. Von 10 bis 16 Uhr können alle interessierten Beidenflether auf ihren Privatgrundstücken daran teilnehmen. Die Organisation hat wie in den Jahren 2018 und 2019 die Wählergemeinschaft Beidenfleth (WGB) übernommen. Ab sofort bis zum 22. Au...

