Diamantene in Beidenfleth : Erwin und Margot Paschelke sind 60 Jahre verheiratet

Das Ehejubiläum wird im kleinen Familienkreis gefeiert.

Beidenfleth | Seit 60 Jahren sind Erwin und Margot Paschelke am Mittwoch (12. Januar) verheiratet und blicken auf bewegte Jahre zurück. Während Erwin Paschelke in Stolpmünde/Pommern geboren wurde und als Kind mit seiner Familie in der Wilstermarsch ein neues Zuhause fand, erblickte Margot Paschelke als geborene Rudschinat in Brunsbüttel das Licht der Welt. Im „F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.