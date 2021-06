Beidenfleth : Feuerwehr und Bauhof: Neubau für knapp 3 Millionen Euro

Der erste Entwurf war deutlich zu teuer, jetzt legte der Architekt einen kostenreduzierten Entwurf vor. Das Gebäude wird um 250 Quadratmeter kleiner.

Beidenfleth | Der Neubau von Feuerwehrgerätehaus und Bauhof in der Gemeinde Beidenfleth nimmt Form an – und geht in die nächste Runde. Während der jüngsten Sitzung stimmten die Gemeindevertreter einstimmig für das von Architekt Götz Gundelach (Planungsbüro B2K) neu vorgelegte Konzept. Der vorherige Entwurf war den Kommunalpolitikern deutlich zu teuer gewesen. Die ö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.