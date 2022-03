Unfall in Süderau : In den Gegenverkehr geraten – drei Personen leicht verletzt

Die beiden Autos erlitten Totalschaden, die Straße musste für eine halbe Stunde gesperrt werden

Süderau | Drei Leichtverletzte forderte ein Unfall, der sich Montagnachmittag (28. März) im Lübschen Landweg in Süderau ereignet hat. Eine 66-jährige Borsfletherin wollte gegen 15.15 Uhr mit ihrem Skoda von der Hauptstraße kommend in den Lübschen Landweg einbiegen. Sie geriet jedoch in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fiat einer 25-Jährigen zusammen, die aus ...

