Unfall in Peissen : Wohnmobil rammt Mercedes Vito – zwei Leichtverletzte

Bei einem Überholvorgang kam es in Peissen am Donnerstag zu einem Unfall. Die B77 musste eine Stunde gesperrt werden.

Peissen | Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag (1. April) in Peissen. Ein 23-Jähriger war mit seinem Mercedes Vito gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 77 in Richtung Itzehoe unterwegs, als er links in eine Einfahrt einbiegen wollte. Ein 60-Jähriger wollte in dem Moment mit seinem Wohnmobil den Mercedes Vito überholen. Die Fahrzeuge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.