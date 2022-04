Unfall in Horst : Toyota überfährt Stoppschild: Rollerfahrer schwer verletzt

Der verletzte 52-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hamburg geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Horst | Der Fahrer eines Motorrollers hat sich Donnerstagmorgen (7. April) bei einem Unfall in Horst schwer verletzt. Um 6.30 Uhr war der 52-Jährige auf seinem Zweirad auf der vorfahrtberechtigten Straße An der Bundesstraße aus Horst kommend in Richtung Elmshorn unterwegs. Zeitgleich wollte der 25-jährige Fahrer eines Toyotas von der Horster Landstraße nach l...

