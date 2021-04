Absperrung irritiert Fahrerin : Zusammenstoß in Glückstadt: Rückwärts in den Kreisverkehr gefahren

Im Kreisverkehr am Neuendeich stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Glückstadt | Im Kreisverkehr am Neuendeich hat sich am Montag (12. April) kurz vor 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 69-jährige Autofahrerin aus Neustadt mit ihrem VW aus dem Janssenweg kommend nach rechts in Richtung Elbfähre abbiegen. Irritiert von einer etwas entfernt stehenden Absperrung für Lastwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.