Nicht nur Schmierereien : Auf dem Gelände der Grundschule in Münsterdorf wurde auch etwas gestohlen

Aus einem Schuppen wurden vom 11. bis zum 12. Mai ein Tretroller und ein Pedalo entwendet.

Münsterdorf | Nachdem es in der Schule in Münsterdorf in der vergangenen Woche bereits zu Farbschmierereien gekommen ist, stellte eine Verantwortliche nun fest, dass zudem Diebe am Werk waren. Im Zeitraum von Dienstag, 11. Mai, 15 Uhr, bis zum Tag darauf stahlen Unbekannte aus einem Schuppen der Grundschule in der Kirchenstraße einen Tretroller und ein Pedalo. ...

