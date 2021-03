Großeinsatz in Itzehoe : Ammoniak-Austritt bei der Breitenburger Milchzentrale

Durch das Ammoniak-Öl-Gemisch wird die Umgebung nach ersten Meldungen nicht gefährdet.

Itzehoe | Großeinsatz am Mittwochmorgen (31. März) in Itzehoe-Wellenkamp: Bei der Breitenburger Milchzentrale ist Ammoniak ausgetreten. Nach ersten Meldungen gab es aber leichte Entwarnung: Es handelte sich laut Polizei um ein Ammoniak-Öl-Gemisch, das in einem Raum im Gebäude entwichen sei. Verletzte gab es nicht, das Gebäude wurde geräumt. Das Leck sei schnell ...

