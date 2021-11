Wettkampf in Itzehoe : Lokalmatador Markus Müller gewinnt Quiz-Landesmeisterschaft

Wegen Corona musst die Veranstalter vom Deutschen Quizverein leider zahlreiche Absagen für den Wettkampf in der Kaiser-Karl-Schule hinnehmen.

Itzehoe | Wie hieß in der Antike die Hauptstadt der Landschaft Lakonien? Welche künstlerische Bewegung wurde 1916 in Zürich gegründet? Oder wie nennt man in der Mathematik reelle Zahlen, die keine rationalen Zahlen sind? Alles Fragen, die sich Teilnehmer der Schleswig-Holsteinischen Quizmeisterschaft jetzt in der Mensa der Kaiser-Karl-Schule (KKS) stellten. Als...

