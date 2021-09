Unfall bei Stördorf : Zusammenprall bei Überholmanöver

Beide Fahrer wollten einen Traktor überholen und gerieten dabei aneinander.

Stördorf | Am Montagnachmittag (30. August) fuhr ein Traktor auf der Straße Honigfleth in Richtung Wilster. Hinter ihm waren zwei Fahrzeuge unterwegs. In Höhe Stördorf setzte der 68-jährige Fahrer des hinteren Fahrzeuges, ein BMW SUV, zum Überholen an. Kurz darauf scherte der vor ihm fahrende Smart eines 32-Jährigen ebenfalls zum Überholen aus. Beide Fahrzeuge t...

