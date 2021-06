Milchmaaß in Hohenlockstedt : Bei Familie Maaß am Hungrigen Wolf gibt es frische Kuhmilch rund um die Uhr

Bei der Milchtankstelle von Olaf und Maike Maaß am Hungrigen Wolf kann jeder seine Flasche selbst befüllen – und die unbehandelte Rohmilch hat treue Fans.

Hohenlockstedt | Eines steht fest: Frischer als hier geht es nicht. Wenn, dann höchstens an einer anderen Milchtankstelle. Direkt an der B77, am Hungrigen Wolf 20, kann man frische Landmilch selbst zapfen, und das sogar rund um die Uhr. Was bei „Milchmaaß“ in der Flasche landet, kam um 4 Uhr morgens direkt aus einer der 250 Milchkühe von Olaf (50) und Maike (47) Maaß....

