Polizei Itzehoe : Geldbörse bei Lidl unbemerkt aus Stoffbeutel gestohlen

Das 58-jährige Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse des Discounters.

Itzehoe | Und wieder haben Taschendiebe gänzlich unbemerkt zugeschlagen. Am Mittwoch (12. Mai )zwischen 9.10 und 9.30 Uhr war eine Kundin im Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße unterwegs. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte sie während des Einkaufs ihr Portemonnaie in einem Stoffbeutel bei sich getragen. „Den wickelte die Dame zwar um ihr Handgelenk und de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.