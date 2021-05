Bei Glückstadt : Ankerkette reißt: Segeljacht treibt ab und liegt schräg in der Stör

Als die zwischen Ivenfleth und Wewelsfleth ankernde Bootsbesatzung nachts erwachte, fand sie sich auf der anderen Stör-Seite wieder – in 45 Grad Schräglage. In Panik wählte sie den Notruf.

Ivenfleth/Glückstadt | Aufregung in der Nacht zu Samstag (22. Mai) an Bord der Segeljacht „Plastique“ im Kreis Steinburg: Das elf Meter lange und drei Meter breite Schiff hatte erlaubterweise auf der Stör zwischen Ivenfleth und der Wewelsflether Peter-Werft unweit von Glückstadt und der Stör-Mündung in die Elbe geankert, als kurz nach 2.30 Uhr aus ungeklärten Gründen die An...

