Baustellen in Itzehoe : Umleitung Richtung Süden: Verwirrung im Schilderwald

Welche Umleitung gehört zu welcher Baustelle?

Itzehoe | Auf dem Weg Richtung Brunsbüttel erstmal auf die A23 Richtung Hamburg? Das Schild am Autobahn-Kreisel Itzehoe-Süd ist eindeutig, verwirrt aber Leser, die es mit der Baustelle in der Lindenstraße in Verbindung bringen. Doch es gibt noch mehrere Baustelle, die Umleitungen für Lastwagen und Autos nötig machen. Weiterlesen: B5-Ausbau zwischen Itzehoe u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.