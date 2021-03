Baustelle Stadtstraße : Diebe brechen in Container ein

Unbekannte brechen in einen Container auf einer Baustelle in der Stadtstraße ein.

Glückstadt | Unbekannte sind über das Wochenende in einen am Rande der Brückenbaustelle an der Stadtstraße stehenden Firmen-Container eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden anschließend hochwertige Maschinen und Werkzeug entwendet. Jetzt suchen die Beamten Zeugen, denen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (26. März und 29. März) im Bereich Stadtstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.