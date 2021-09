Brandschutz und Digitalisierung : Stadt Itzehoe investiert 6 Millionen Euro in Lehmwohld-Schule

Seit 2018 wurde der Brandschutz an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in drei Bauabschnitten auf den neusten Stand gebracht und gleichzeitig moderne Digitaltechnik installiert.

Itzehoe | „Das kommt einem Neubau schon sehr nahe“, findet Brita Hollm, Projektleiterin im Gebäudemanagement der Stadtverwaltung. Aber jetzt ist es geschafft: Die Gemeinschaftsschule am Lehmwohld erstrahlt in neuem Glanz, gut sechs Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren über drei Bauabschnitte in eine umfangreiche Brandschutz-Sanierung investier...

