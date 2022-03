Folgen des Ukraine-Krieges : Lieferengpässe und der Run auf Notstromaggregate: Boom in den Steinburger Baumärkten

Notstromaggregate, Benzinkanister und Verbandskästen werden teils zur Mangelware. Es gibt Lieferengpässe bei Holz, Bau- und Brennstoffen – denn auch hier macht sich der Krieg in der Ukraine bemerkbar.

Itzehoe/Heiligenstedten/Kellinghusen | Hochsaison in den Baumärkten: Alle stürmen bei dem schönen Wetter in den Garten-Bereich und kaufen Pflanzen oder Holz für die Terrasse – aber: Putins Angriffskrieg in der Ukraine erwischt nun auch die Baumärkte. Deutschlandweit gibt es Lieferengpässe bei Holz, Bau- und Brennstoffen, was zu Materialmangel führt. Die Energiepreise steigen auf neue Re...

