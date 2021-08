Bauarbeiten in Glückstadt : Bushaltestelle wird gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Bushaltestelle am Markt gesperrt.

Glückstadt | Die Bushaltestelle am Glückstädter Marktplatz wird ab kommenden Mittwoch (11. August) gesperrt. Grund sind die Umgestaltungsmaßnahmen am Mittelfleth. Diese betreffen vom 11. August an den Straßenraum rechts von der Gracht gegenüber der Bushaltestelle. Dort wird die Fahrbahn zusätzlich etwa einen Meter breit eingeschränkt. Weil dann bei einem gleichzei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.