Bauarbeiten in Glückstadt : Brückenarbeiten werden im Zelt fortgesetzt

Damit auch bei frostigen Temperaturen weiter an der Rhinbrücke gearbeitet werden kann, wurde ein Zelt errichtet.

Glückstadt | Die Arbeiten an den beiden neuen Brückenbauwerken über Rhin und Schwarzwasser an der Stadtstraße in Glückstadt kommen gut voran. So gut, dass schon bald die Einweihung gefeiert werden kann? Könnte man meinen, denn die Rhinbrücke ist innerhalb eines groß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.