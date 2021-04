2. Basketball-Bundesliga : Itzehoe Eagles spielen erst am 8. Mai gegen Dresden Titans

Aus der für den 1. Mai geplanten Partie wird wegen der Vorgaben der Liga nichts.

Itzehoe | Die Itzehoe Eagles haben am kommenden Wochenende spielfrei in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Ihre letzte Partie der zweiten Playoff-Runde gegen die Dresden Titans kann nicht wie geplant am Maifeiertag stattfinden, sondern erst eine Woche später am Sonnabend, 8. Mai, um 19.30 Uhr. Der Grund: Nach ihrer Corona-Quarantäne müssen die Dresdener dr...

