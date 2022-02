Bartholomäus-Kirche in Wilster : Orgelkonzert zum Karneval

Unter dem Motto „Die Orgel kann auch heiter!“ spielt Hartwig Barte-Hanssen ein Programm, das ganz auf die Faschingszeit abgestimmt ist.

Wilster | Orgelkonzert zum Karneval „Die Orgel kann auch heiter!“, so lautet das Motto für das Orgelkonzert zum Karneval, das am Sonntag, 27. Februar, ab 17 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wilster erklingen wird. Kantor und Organist Hartwig Barte-Hanssen hat ein Programm zusammengestellt, das ganz auf die Zeit des Faschings abgestimmt ist. Der Clown mi...

