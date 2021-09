Vandalismus in Bahrenfleth : Unbekannte zerstören Sitzplatz und beschmieren Pavillon

Bisher fehlt jede Spur von den Tätern. Der Schaden dürfte rund 1000 Euro betragen, schätzt die Polizei.

Bahrenfleth | In Teilen gleicht es einem Schlachtfeld. Auf einer Seite wurde das Sitzbrett abgerissen. Die Tischplatte fehlt komplett. Der Rasen ist mit Holzbrettern und Splittern übersät. Noch vor kurzen hatten dort Radfahrer in der Sonne gesessen, eine kurze Verschnaufpause eingelegt oder den Platz an der Störfähre Else für ein Picknick genutzt. Ein kleines Idyll...

