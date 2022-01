Bahnübergang gesperrt : A23-Unfall und defekter Zug der Nordbahn sorgen für Stau in Horst

In Horst war ab dem frühen Montagmorgen bei Autofahrern Geduld gefragt: Ein Zug der Nordbahn konnte ab 7.25 Uhr am Bahnhalt im Horstheider Weg nicht mehr weiterfahren. Und auch ein A23-Unfall sorgte für volle Straßen.

Horst | Stau in Horst, die ganze Bahnhofstraße entlang: Am frühen Montagmorgen (17. Januar) wurde nicht nur wegen eines Unfalls auf der A23 in Höhe Horst gegen 6 Uhr der Verkehr ab Hohenfelde von der Autobahn geleitet, was zu vollen Straßen in Horst führte. Zusätzlich hatte es gegen 7.25 Uhr eine Störung bei einem Zug der Nordbahn gegeben, der in Richtung ...

