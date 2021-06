Badeseen im Kreis Steinburg : Lohmühle Hohenlockstedt: Idylle mit kleinem Müllproblem

Badevergnügen in einer idyllischen Naturlandschaft: Das bietet die Lohmühle in Hohenlockstedt. Probleme bereit jedoch der zunehmende Abfall, den Besucher liegen lassen.

Hohenlockstedt | Die Idylle trügt. Leider. Denn eigentlich könnte es so schön sein am Lohmühlenteich, der mehr als idyllisch gelegen ist. Wären da nicht besonders an den lauen Sommerabenden einige Feiernde, die immer wieder „vergessen“, ihren Müll zu entsorgen. Darüber ärgern sich nicht nur die Badegäste, die an dem vier Hektar großen See Entspannung und Ruhe suchen. ...

