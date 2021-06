Protest-Radtour : Umweltverbände rufen zu Anti-A20-Demonstration aus

Mit einer Fahrrad-Demonstration entlang der geplanten A20-Route von Glückstadt über Kollmar und Herzhorn nach Hohenfelde wollen BUND, Nabu und weitere Partner gegen die geplante Autobahn demonstrieren.

Glückstadt / Hohenfelde | Mit einer Fahrrad-Demonstration entlang der geplanten A20-Trasse beteiligen sich mehrere Umweltverbände am Sonnabend, 5. Juni, an einem bundesweiten Aktionswochenende für eine sozial- und klimagerechte Mobiliätswende. Gemeinsam wollen Nabu, BUND, Fridays for Future, Attac und Zero Waste auf Umweltschäden durch Straßenbauprojekte hinweisen. Hintergr...

