A23 bei Hohenfelde : BMW steht in Flammen: 23-jähriger Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer war am Montagvormittag mit seinem Auto in Richtung Heide unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum kamen. Er reagierte geistesgegenwärtig.

Hohenfelde | Ein BMW ist am Montagvormittag (28. Februar) nahe der A 23 bei Hohenfelde (Kreis Steinburg) in Brand geraten. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und blieb unverletzt. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr die Autobahn in Richtung Heide, als er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seinem BMW bemerkte. Er nahm daraufhin die Abfahrt Hohenfelde u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.