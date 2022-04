Kreis Dithmarschen : BMW gerät auf der A23 bei Nordhastedt in Brand – Autobahn war kurz gesperrt

Nach Angaben der Polizei sei ein Kabelbrand am Fahrzeug am wahrscheinlichsten. Erst vor kurzem war ein BMW bei Heide in Brand geraden.

Nordhastedt | Schon wieder hat auf der A23 ein BMW g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.