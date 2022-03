B 431 in Brokdorf : Zweiter Bauabschnitt in Ortsdurchfahrt startet ab 8. März

Die Anwohner der Straßen An der Wettern und Boßelkamp müssen in der Bauzeit mit Behinderungen rechnen.

Brokdorf | In der kommenden Woche wird in der Ortsdurchfahrt Brokdorf mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen. Zwischen Bushaltestelle am Kindergarten und Brücke wird die B431 dann für Straßenbauarbeiten mit Sanierung der Schmutz- und teilweise Regenwasserkanalisation voll gesperrt sein. Auch ein Teilstück der Straße An der Wettern wird ab dem Mündungsbereich daz...

